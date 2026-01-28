Üçüncü kez İtalya’nın ev sahipliği yapacağı Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda buz pateni, kayak ve para kayak branşlarında toplam 9 sporcu Türkiye’yi temsil edecek.

Kar ve buz üzerinde yapılan sporların en büyük organizasyonu olan kış olimpiyatlarının 25’incisi, 6-22 Şubat 2026 tarihleri arasında Milano ve Cortina kentlerinde düzenlenecek.

İlk kez 1924 yılında Fransa’nın Chamonix kentinde gerçekleştirilen oyunlar, 1956 Cortina d’Ampezzo ve 2006 Torino’nun ardından İtalya’da üçüncü kez gerçekleştirilecek.

KIŞ OLİMPİYATLARINDAKİ KARİYERİMİZ

Türkiye, Çin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'na alp disiplininde 2, kayaklı koşuda 3, kısa kulvar sürat pateni ve kayakla atlamada ise 1'er sporcu olmak üzere 7 sporcuyla katılmıştı. Türkiye'nin 1936'dan itibaren sporcu gönderdiği Kış Olimpiyat Oyunları'nda henüz madalyası bulunmuyor.

25. KIŞ OLİMPİYATLARI 3’NCÜ KEZ İTALYA’DA

İtalya'da düzenlenecek 2026 Kış Olimpiyatları'nda 93 ülkeden 3 bin 500'den fazla sporcu, 16 olimpik branş ve 6 paralimpik spor dalında 195 madalya için mücadele sergileyecek.

Milano-Cortina 2026'da yarışacak sporcuların yüzde 47'si kadınlardan oluşacak ve skeleton karma takım ile çift kadınlar kızak gibi yeni yarışmalar da olimpik programda yer alacak.

İtalya'da iki farklı kentte (Milano-Cortina) düzenlenecek oyunlarda, alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, buz hokeyi, curling, dağ kayağı, kayakla atlama, kayaklı koşu, kısa kulvar sürat pateni, kızak (luge), kuzey kombine, serbest stil kayak, skeleton, snowboard, sürat pateni ve yarış kızağı (bobsleigh) olmak üzere 16 olimpik disiplinde yarışlar yapılacak.

Oyunların startı, 6 Şubat'ta yapılacak resmi açılış töreninden önce 4 Şubat'ta, 1956 Kış Oyunları'na da ev sahipliği yapan tarihi Cortina Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karışık çiftler curling maçlarıyla verilecek.

25. Kış Olimpiyat Oyunları açılış töreni ise 6 Şubat'ta Milano'daki San Siro Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Organizasyon, 22 Şubat'ta erkekler buz hokeyi finali ve kadınlar curling finalinin ardından kapanış töreni ile sona erecek.

148 ALTIN MADALYA İLE NORVEÇ LİDER DURUMUNDA

Kış olimpiyatlarının ilki 1924'te Fransa'nın Chamonix kentinde gerçekleştirildi. Dört yılda bir düzenlenen oyunlara bugüne kadar Norveç 9 kez ev sahipliği yaptı. Norveç bir kez de İsveç ile ortak ev sahipliği yaptı. Kış olimpiyatları 7 kez dağılmadan önceki Sovyetler Birliği'nde, 3 kez Almanya'da, birer defa da ABD, Kanada, Rusya ve birleşme öncesi eski Doğu Almanya'da gerçekleştirildi.

Bugüne kadar organize edilen bütün kış olimpiyatlarında 148 altın madalya ile Norveç birinci, 114 altın madalya ile ABD ikinci, 105 altın madalya ile Almanya da üçüncü sırada yer aldı.