Kurban Bayramı nedeniyle memleketlerine, tatil bölgelerine ve yurt dışına gitmek isteyen binlerce yolcu, İstanbul’daki iki büyük havalimanını doldurdu. Hem İstanbul Havalimanı hem de Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bayram hareketliliği zirveye ulaştı.

TERMİNAL GİRİŞLERİNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Öğle saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk, terminal girişleri ve güvenlik kontrol noktalarında kendini gösterdi. X-Ray cihazlarından geçen yolcular uzun kuyruklar oluştururken, havalimanı işletmecileri tüm giriş kapılarını ve güvenlik ünitelerini açık tutarak geçişleri hızlandırmak için ek personel görevlendirdi. Bu önlemler sayesinde yolcu akışının mümkün olduğunca sorunsuz ilerlemesi hedefleniyor.

SABİHA GÖKÇEN’DE REKOR SEVİYEDE UÇUŞ VE YOLCU

Sabiha Gökçen Havalimanı bugün toplam 827 uçuşa ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 140 bin yolcunun havalimanını kullanması bekleniyor. Bu rakamlar, normal günlere göre önemli ölçüde artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Özellikle iç hat seferlerinde memleketlerine dönmek isteyen vatandaşlar ile dış hatlarda tatil destinasyonlarına giden yolcuların yoğunluğu dikkat çekiyor.

İstanbul Havalimanı’nda da benzer bir hareketlilik yaşanıyor. Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan bu büyük hub, bayram döneminde hem yerli hem uluslararası yolcuların tercihi oluyor. Havalimanı yetkilileri, olası gecikmelerin önüne geçmek için check-in, pasaport ve bagaj işlemlerini hızlandırmak üzere ilave kontuarlar açtı.

Havalimanı işletmeleri, bayram yoğunluğu nedeniyle yolculara uçuşlarından en az 3 saat önce havalimanında bulunmaları tavsiyesinde bulunuyor. Online check-in işlemlerinin ön plana çıkarıldığı bu dönemde, bagaj teslim sürelerinin de uzayabileceği belirtiliyor. Yetkililer, mümkün olduğunca toplu taşıma veya önceden rezervasyonlu transfer hizmetlerini kullanmayı öneriyor.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda havalimanlarında alınan tüm tedbirler, yolcu memnuniyetini artırmayı amaçlıyor. Güvenlik personelinin yanı sıra temizlik ve yolcu rehberliği ekipleri de takviye edildi.