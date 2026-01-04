Bu yıl yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek olan Süper Kupa'da Galatasaray-Trabzonspor yarı final eşleşmesi öncesi iki takımın da kamp kadroları belli oldu.

NWAKAEME AYLAR SONRA GERİ DÖNDÜ

Uzun süreli sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında forma giyemeyen Anthony Nwakaeme 2 Ocak'ta yeniden lisansının çıkarılmasıyla Galatasaray derbisinin kadrosunda yerini aldı.

TRABZONSPOR'DA 7 ÖNEMLİ EKSİK

Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına Trabzonspor 5 önemli oyuncusundan mahrum çıkacak.

Bordo mavili ekipte sakatlıkları devam eden Stefan Savic, Edin Visca, Rayyan Baniya, Okay Yokuşlu ve Mustafa Eskihellaç bu önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ayrıca Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Christ Inao Oulai ve Paul Onuachu da Galatasaray maçını kaçıracak.

BAHİS CEZASI BİTEN SALİH MALKOÇOĞLU KADROYA DÖNDÜ

TFF'nin yürüttüğü bahis soruşturmasında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alanTrabzonspor'un genç oyuncusu Salih Malkoçoğlu, cezasını tamamlamasının ardından kadroya dahil edildi.

Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu şöyle:

Onana, Ahmet Doğan, O. Çevikkan, Batagov, Serdar, Taha Emre, Pina, Salih, Tim, Turan Deniz, O. Çakıroğlu, Yakuphan, Bouchouari, Ozan, Zubkov, Muci, Augusto, Cihan, Olanbe, Sikan, Nwakaeme.

GALATASARAY KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Galatasaray, Trabzonspor maçı için kamp kadrosunu duyurdu.

Sarı kırmızılı ekibin kamp kadrou şöyle:

Uğurcan Çakır, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sané, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina.

EREN ELMALI BAHİS CEZASINI TAMAMLADI

Bahis soruşturması kapsamında hakkında 45 gün hak mahrumiyeti kararı verilen Eren Elmalı, cezasını tamamlamasıyla birlikte uzun zaman sonra ilk kez eski takımı Trabzonspor'a karşı kadroya alındı.

UĞURCAN ÇAKIR GERİ DÖNDÜ

Monaco ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan kaleci Uğurcan Çakır, eski takımına karşı ilk kez forma giyeceği Trabzonspor maçıyla birlikte yeniden kaleyi devralacak.

OSIMHEN, JAKOBS VE SINGO YOK

Galatasaray'da Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs ile birlikte sakatlığı devam eden Wilfried Singo Trabzonspor maçında görev yapamayacak.