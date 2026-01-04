Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa Yarı Final maçının hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'da kamp kadrosu belli oldu.

NWAKAEME AYLAR SONRA GERİ DÖNDÜ

Uzun süreli sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında forma giyemeyen Anthony Nwakaeme 2 Ocak'ta yeniden lisansının çıkarılmasıyla Galatasaray derbisinin kadrosunda yerini aldı.

TRABZONSPOR'DA 7 ÖNEMLİ EKSİK

Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına Trabzonspor 5 önemli oyuncusundan mahrum çıkacak. Bordo mavili ekipte sakatlıkları devam eden Stefan Savic, Edin Visca, Rayyan Baniya, Okay Yokuşlu ve Mustafa Eskihellaç bu önemli karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Christ Inao Oulai ve Paul Onuachu da Galatasaray maçını kaçıracak.

BAHİS CEZASI BİTEN SALİH MALKOÇOĞLU KADROYA DÖNDÜ

TFF'nin yürüttüğü bahis soruşturmasında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alanTrabzonspor'un genç oyuncusu Salih Malkoçoğlu, cezasını tamamlamasının ardından kadroya dahil edildi.

Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu şöyle:

Onana, Ahmet Doğan, O. Çevikkan, Batagov, Serdar, Taha Emre, Pina, Salih, Tim, Turan Deniz, O. Çakıroğlu, Yakuphan, Bouchouari, Ozan, Zubkov, Muci, Augusto, Cihan, Olanbe, Sikan, Nwakaeme.