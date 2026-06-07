Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanlığına yeniden seçildi.

Destici, ATO Congresium'da gerçekleştirilen BBP 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda kullanılan 892 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan oldu.

Sonucun açıklanmasından sonra teşekkür konuşması yapan Destici, kurultayın hayırlı ve mübarek olmasını diledi.

MUSTAFA DESTİCİ YENİDEN SEÇİLDİ

Genel başkan seçilmesinden dolayı delegelere teşekkürlerini ileten Destici, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir partiliyi mahcup etmeyeceğini belirtti.

Makamın öneminden bahseden Destici, "Büyük Birlik Partisinin Genel Başkanlığı, şerefli, onurlu bir makamdır. Çünkü bu makam Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun makamıdır. Onun, bana ve sizlere emanetidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu emaneti gözümüz gibi koruyacak, emanete ve davasına Allah'ın izniyle hep beraber sahip çıkacağız” dedi.

Destici, partinin 70 kişilik Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun (MKYK) neredeyse yarısını yenilediklerini ifade ederek, 35 yeni MKYK üyesinin olduğunu belirtti.

Partinin tüm teşkilatının sahada olması gerektiğine işaret eden Destici, bu konuya önem vereceklerini vurguladı.

Şehir dışından kurultaya katılan partililerin bulunduğunu belirten Destici, dönüş için yola çıkacaklara "kazasız belasız ulaşmaları" temennisinde bulundu.