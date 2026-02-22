“BÜYÜK BİRADER SENİ İZLİYOR”

1984’ün merkezindeki bu cümle artık yalnızca bir roman repliği değil; gündelik hayatın içine sızmış bir gerçeklik hissi. Orwell’in “yenikonuş” ve “çiftdüşün” kavramları da edebiyat sınırlarını aşarak politik dilin ve medya söyleminin parçası hâline gelmiş durumda. Gerçekliğin eğilip büküldüğü bir çağda, bu kavramlar ürkütücü biçimde güncel.

Peck’in Orwell: 2+2=5 adlı belgeseli, yazarın yaşam öyküsünü arşiv görüntüleri ve çağdaş haber kesitleriyle iç içe geçiriyor. Böylece Orwell’in öngörülerinin yalnızca birer distopya unsuru değil, yaşadığımız çağın tarifine dönüşmüş fikirler olduğunu gösteriyor. Tıpkı I Am Not Your Negro’da James Baldwin’in sözleri üzerinden Amerika’nın ırkçılık tarihini katman katman açtığı gibi, burada da doğrusal bir anlatıdan kaçınıyor. Geçmiş ile bugün arasında bilinçli sıçramalar yaparak Orwell’in sesini zamansız bir yankıya dönüştürüyor.

Filmde, Damian Lewis’in seslendirdiği günlükler, mektuplar ve denemeler; arşiv fotoğrafları, film parçaları ve güncel politik görüntülerle birleşiyor. Ortaya çıkan tablo huzursuz edici: Totaliterliğin yöntemleri sanki bir el kitabı gibi dolaşımda ve farklı coğrafyalarda tekrar tekrar devreye sokuluyor.

Belgesel; Haiti, Myanmar, Rusya, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri gibi farklı ülkelerden örneklerle tarihin tekerrür eden yönünü gözler önüne seriyor. Ayrıca Donald Trump, Vladimir Putin, Viktor Orban ve Benjamin Netanyahu gibi liderlerin söylem ve stratejileri üzerinden, iktidarın dili nasıl bir silaha dönüştürdüğünü inceliyor.

Peck’in kurgusu bilinçli olarak yoğun ve sarsıcı. İkinci Dünya Savaşı’ndan Ukrayna’daki yıkıma, kitap yasaklarından sosyal medyada yayılan dezenformasyona, yapay zekânın hakikat üzerindeki baskısından gözetim kapitalizmine kadar uzanan geniş bir çerçeve çiziliyor. Bu karmaşa, aslında mesajın netliğini güçlendiriyor: Orwell yalnızca kendi çağını değil, bugünü de anlatıyordu.

Belgeselin en çarpıcı bölümlerinden biri, 6 Ocak olaylarının anlatısını yeniden yazan söylemlerle gerçek şiddet görüntülerini üst üste bindirdiği sekans. Orwell’in şu cümlesi burada adeta yankılanıyor: “Totaliter bakış açısından tarih, öğrenilmesi gereken değil, yaratılması gereken bir şeydir.” Gerçek ile kurgu arasındaki sınırın nasıl bulanıklaştırıldığını çarpıcı biçimde görüyoruz.

“Yenikonuş” kavramı da somut örneklerle açılıyor: “yan hasar”, “temizlik operasyonu”, “barışı koruma” gibi ifadelerin nasıl birer örtmeceye dönüştüğü gösteriliyor. Hayvan Çiftliği’nden sahnelerle birlikte, dilin iktidar tarafından nasıl yeniden biçimlendirildiği gözler önüne seriliyor.

Sinemaya yapılan göndermeler de dikkat çekici. Peck, Orwell uyarlamalarının yanı sıra Terry Gilliam, Steven Spielberg, Lauren Greenfield ve Ken Loach gibi isimlerin işlerinden kesitlerle sanatın hem tanıklık hem de uyarı işlevine vurgu yapıyor.

Film didaktik bir ders tonuna saplanmaktan özellikle kaçınıyor. Orwell’in yaşamının son dönemlerine odaklanarak, onu bir kahine dönüştürmeden, çelişkileri ve zaaflarıyla bir insan olarak resmediyor. Burma’daki sömürge polisliği yıllarından Britanya’daki sınıf yapısına dair eleştirilerine uzanan iç hesaplaşması, belgeselin duygusal omurgasını oluşturuyor.

Sonuçta Orwell: 2+2=5, yalnızca bir fikirler belgeseli değil; kişisel ve politik bir mücadelenin portresi. George Orwell’in ölümünden onlarca yıl sonra sözleri hâlâ yankılanıyorsa, bu yalnızca onun öngörüsünden değil, bizim hâlâ aynı döngünün içinde oluşumuzdan kaynaklanıyor olabilir. Film, dinlemeye cesaret edenler için güçlü bir çağrı niteliğinde.

“Toplum hakikatten ne kadar uzaklaşırsa, onu dile getirenlerden de o kadar nefret eder.” – George Orwell