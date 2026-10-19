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Kaynak: DHA

Erenköy Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat çalışması için kaldırıma kurulan vinç, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Yan yatan vinç, 11 katlı binanın dış cephesine ve 2 araçta hasar oluşmasına neden oldu. Binada bulunan bazı kişiler çarpmanın etkisiyle dışarı çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri tedbir amacıyla caddeyi trafiğe kapattı. Devrilen vincin kaldırılması için çalışma başlatıldı.