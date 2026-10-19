Erenköy Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat çalışması için kaldırıma kurulan vinç, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

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Yan yatan vinç, 11 katlı binanın dış cephesine ve 2 araçta hasar oluşmasına neden oldu. Binada bulunan bazı kişiler çarpmanın etkisiyle dışarı çıktı.

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Büyük bir gürültüyle yan yattı: Kadıköy’de mahalleliyi sokağa döken olay - Resim : 3

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri tedbir amacıyla caddeyi trafiğe kapattı. Devrilen vincin kaldırılması için çalışma başlatıldı.