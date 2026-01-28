Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Nüfus Politikaları Kurulu toplantısının açılışında yaptığı konuşmana doğurganlık hızının düşüşüne değindi. Yılmaz, toplantıda aile ve nüfus yapısına ilişkin güncel verilerden demografik dönüşüm başlıklarına kadar geniş bir çerçevede değerlendirmeler yapılacağını ve bu çalışmaların eylem planına yön vereceğini söyledi.

ÇOK BOYUTLU EYLEM PLANI YOLDA

Toplantılar kapsamında mevzuat, çalışma hayatı, sağlık, ekonomik teşvikler, eğitim, iletişim ve farkındalık alanlarında özel çalışma grupları oluşturulduğunu aktaran Yılmaz, bu grupların koordinasyonunda detaylı bir Eylem Planı hazırlandığını söyledi. Çalışmalara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurumlarının katkı sunduğunu belirtti.

YENİ ÇALIŞMA MODELLERİ GÜNDEMDE

Devlet Memurlarının Yarı Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmeliğin geçen yıl yayımlandığını anımsatan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Kadınların iş ve aile hayatını birlikte sürdürmesine imkan veren yeni çalışma modelleri gündemimizde yerini koruyor. Kamu kurumlarımızdan başlamak üzere ülke genelinde kreşlerin yaygınlaştırılması için kapsamlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

YENİ DESTEKLER ARTIRILDI

Yılmaz, son bir yılda nüfus yapısının korunmasına yönelik somut adımlar atıldığını vurgulayarak, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesinin ülke geneline yaygınlaştırıldığını ve destek tutarlarının artırıldığını kaydetti.

2026 yılı itibarıyla 18-25 yaş grubuna 250 bin lira, 26-29 yaş grubuna ise 200 bin lira destek sağlanacağını belirten Yılmaz, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında gençlere ve üç ve daha fazla çocuk sahibi ailelere özel kontenjanlar ayrıldığını söyledi.

Ayrıca doğum yardımı ödemesinin 5 bin liraya yükseltildiğini, ikinci çocuk için aylık 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 5 bin lira destek uygulamasının hayata geçirildiğini aktardı.

YENİ ÇALIŞMA MODELLERİ

Annelerin ve babaların iş ve aile yaşamını dengeleyebilmesine yönelik adımların sürdüğünü belirten Yılmaz, kamu kurumlarında yarı zamanlı çalışma ve kreş kapasitesinin artırılması yönünde çalışmaların hız kazandığını ifade etti. Çocuklar için güvenli ve nitelikli bakım ortamlarının yaygınlaştırılmasının öncelikli hedefler arasında olduğunu vurguladı.

“VAROLUŞSAL BİR KONU”

Türkiye’nin demografik açıdan kritik bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Yılmaz, doğurganlık hızının 2017’de 2,08 iken 2024’te 1,48’e gerilediğini belirterek, Türkiye’nin son 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5’inci ülke konumunda olduğunu söyledi.

Yaşlı nüfus oranının tarihi zirveye çıktığını ve bazı illerde yüzde 20’nin üzerine ulaştığını kaydeden Yılmaz, mevcut eğilimlerin sürmesi halinde sosyal güvenlik ve bakım sistemlerinin doğrudan etkileneceğini ifade etti.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2026-2035 döneminin “Aile ve Nüfus On Yılı” olarak ilan edilmesinin, uzun vadeli nüfus politikalarının önemini ortaya koyduğunu belirterek, “Nüfus politikalarımızı varoluşsal bir mesele olarak ele alıyoruz” dedi.