15-22 Ocak tarihleri arasında gezilebilecek olan sergi, aile kavramını sanat aracılığıyla yeniden ele alıyor.

Sanatçı Yasemin Darbaz Karaca’nın küratörlüğünde hayata geçirilen sergide, aile yapısını tehdit eden temel sorunlar hikâyeleştirilerek güçlü aile bağlarının önemi vurgulanıyor. Değişen demografik yapıya dikkat çeken örneklerin yer aldığı sergi, ziyaretçilere aile olgusunu farklı bir bakış açısıyla değerlendirme fırsatı sunuyor. Ayrıca Gazze’de yaşanan insanlık dramı ve zorunlu göçü konu alan özel bir bölüm de serginin dikkat çeken unsurları arasında bulunuyor.

Sergi, 2025 Aile Yılı kapsamında aile yapısının güçlendirilmesine yönelik küresel iş birliklerini artırmak amacıyla düzenlendi. İlk olarak İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Aile Forumu kapsamında sanatseverlerle buluşan sergi, 26 ülkeden aileden sorumlu bakanın katıldığı forumda yoğun ilgi görmüştü. Forumun kapanış programında Emine Erdoğan da sergiyi ziyaret etmişti.

Uluslararası alanda ses getiren sergi, bu yıl yeniden Ankara’da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesindeki Millet Kütüphanesi’nde sanat ve aile teması etrafında ziyaretçilerini ağırlıyor.