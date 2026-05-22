Araştırmacı-yazar Mehmet Ali Kulat, CHP kurultayına yönelik “mutlak butlan” kararının ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kulat, yaşanan sürecin yalnızca parti yönetimini değil, CHP’li belediyeleri de tartışmaların merkezine taşıyabileceğini savundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kulat, “Ufukta seçim var fakat erken genel seçim değil, erken yerel seçim” ifadelerini kullandı. Bu değerlendirmeyi yaklaşık altı ay önce de dile getirdiğini belirten Kulat, son gelişmelerin yerel seçimlerin öne alınmasına zemin hazırladığını iddia etti.

“BELEDİYE BAŞKANLARINI BELİRLEYEN İRADE TARTIŞILACAK”

Kulat açıklamasında, CHP’li belediye başkanlarının aday belirleme sürecine de dikkat çekti. “Yarından itibaren mevcut CHP’li belediye başkanlarını belirleyen irade de mutlak butlan mı diye tartışılacak” diyen Kulat, sürecin yeni siyasi ve hukuki tartışmaları beraberinde getirebileceğini öne sürdü.

CHP kurultayına ilişkin mahkeme kararının ardından siyaset ve ekonomi gündeminde yaşanan hareketlilik sürerken, söz konusu açıklamalar sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.