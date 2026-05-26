CHP'de 'mutlak butlan' kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin polis eşliğinde Genel Merkez'e girmesiyle başlayan süreç, partinin dijital platformlarına da yansıdı. Mutlak butlan yönetimi, CHP’nin internet sitesinde (chp.org.tr) kapsamlı bir değişikliğe giderek Özgür Özel yönetiminin izlerini sildi.

Konuya ilişkin T24'e konuşan CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Genel Koordinatörü Bülent Tezcan, dijitaldeki bu karartmanın ardından ofisin fiziki olarak da taşındığını açıkladı. Genel Merkez'deki duruma "işgal" sözleriyle tepki gösteren Tezcan, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Merkez işgal edilince, Genel Başkanımız Özgür Özel’in de söylediği gibi çalışmalarımızın merkezini TBMM’ye taşıdık. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin binasını kapattık ama çalışmalarımızı Meclis’ten yürüteceğiz."