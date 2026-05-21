Hazine ve Maliye Bakanlığı, finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan duyuruda, Finansal İstikrar Komitesi’nin 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 08.30’da toplanacağı bildirildi.

Açıklamada, toplantının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirileceği belirtildi.

PİYASALARDAKİ GELİŞMELER MASAYA YATIRILACAK

Bakanlığın yayımladığı basın duyurusunda, finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkilerinin değerlendirileceği ifade edildi. Ayrıca piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımların da toplantının ana gündem maddeleri arasında yer alacağı kaydedildi.

Toplantı kararı, piyasalarda yaşanan hareketliliğin ardından ekonomi yönetiminin atacağı yeni adımlara ilişkin beklentileri artırdı.