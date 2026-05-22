Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023 kurultayının iptali talebiyle açılan davada mahkemenin "mutlak butlan" kararı vermesi, piyasalarda belirsizlik dalgası yarattı. Siyasi kulisleri hareketlendiren bu kararın ardından, özellikle borsa tarafından yüzde 8'lik kayıp deprem etkisi yarattı. Bu noktada Borsa'da devre kesici uygulanmıştı.

DOLAR YÜKSELİŞTE, EURO SAKİN

Siyasi belirsizliklerin ardından yatırımcıların güvenli liman arayışı döviz kurlarına yansıdı. Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 45,7433 seviyesine ulaşarak %0,32’lik bir değer kazancı sergiledi. Buna karşın Euro/TL cephesinde hafif bir gevşeme hakim; Euro güne %0,25 azalışla 53,1265 seviyesinden devam ediyor. Küresel piyasalarda Euro/Dolar paritesi ise 1,1614 seviyesinde dengelenirken, Sepet Kur 49,4432 olarak hesaplandı.

KAPALIÇARŞI VE SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Siyasi gelişmelerin yarattığı sarsıntı, altın fiyatlarında da makasın açılmasına neden oldu. Ekranlarda ons ve gram altın hafif satıcılı görünse de Kapalıçarşı’daki fiziki talep canlılığını koruyor.

Serbest Piyasa Ekranı:

Ons Altın: Yüzde 0,25 düşüşle 4.531,88 Dolar seviyesinde.

Gram Altın: Yüzde 0,10 primle 6.660,03 TL seviyelerinde işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN

Fiziki tarafta alış ve satış arasındaki makas aralığı dikkat çekiyor:

Gram Altın: Alış 6.606,53 TL | Satış 6.700,45 TL

Çeyrek Altın: Alış 10.823,00 TL | Satış 10.921,00 TL

Yarım Altın: Alış 21.646,00 TL | Satış 21.835,00 TL

Tam Altın: Alış 43.158,00 TL | Satış 43.530,00 TL

KRİPTO, EMTİA VE BORSADA SON RAKAMLAR

BIST 100: Kurultay iptali kararının ardından borsa tarafında yaşanan yüzde 8’lik sert düşüşün ardından endeks dün günü 13.163,88 seviyesinde kapatmıştı. Borsa'da dün yaşanan sert düşüş ardından devre kesici uygulandı. Bugün ise Borsa'nın açılıp, açılmayacağı merak ediliyor.

Bitcoin: Kripto para lideri Bitcoin, dalgalı seyrini sürdürerek 77.715,43 Dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Brent Petrol: Küresel piyasalardaki gelişmelerle birlikte yüzde 1,01 değer kaybederek 105,45 Dolar seviyesine çekildi.

Gümüş: Yüzde 0,28 yükselişle 112,6299 TL seviyesinden işlem görerek altına oranla daha güçlü bir duruş sergiliyor.