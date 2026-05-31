Kamunun 2026 yılının Ocak-Nisan dönemine ait bütçe kullanım verileri, yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeler kapsamında gerçekleştirilen yolluk harcamalarında fahiş seviyelere ulaşıldığını ortaya koydu. Yürürlükteki Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne rağmen kamu kurumları; personelin yol, yemek ve konaklama giderleri için ilk dört ayda milyarlarca liralık kaynak kullandı.

Birgün'den Mustafa Bildirici'nin haberine göre; ekonomik krizin derinleştiği bu dönemde, barınma, beslenme ve sağlık gibi en temel gereksinimlerini karşılamakta zorlanan milyonlarca vatandaş, yüksek bilet ve yakıt fiyatları nedeniyle ulaşım hakkını dahi kullanmakta güçlük çekiyor. Vatandaşlar, 23 Mayıs'ta başlayan tatil döneminde yüksek seyahat maliyetleri sebebiyle yolculuk planlarını ertelemek zorunda kalırken, kamunun yurt içi ve yurt dışı seyahat bütçelerindeki artış dikkat çekici boyutlara ulaştı.

ENGELLENEMEYEN GİDERLER: GEÇEN YIL 28,8 MİLYAR TL HARCANDI

2023 ve 2024 yıllarının ortasında yayımlanan Tasarruf Tedbirleri genelgelerine rağmen kamunun yolluk harcamalarındaki yükseliş trendi durdurulamadı. Kamu kurumlarının bu kapsamdaki toplam harcaması geçen yıl 28 milyar 815 milyon 727 bin TL olarak kayıtlara geçmişti.

İLK 4 AYDA 7,6 MİLYAR LİRALIK BÜTÇE KULLANILDI

Kamunun yolluk bütçesindeki harcama trafiği 2026 yılının ilk çeyreğinde de hız kesmeden devam etti. Edinilen bilgilere göre, resmi görevlendirmelerle yurt içinde ve yurt dışında görev alan personelin konaklama, ulaşım ve yemek masrafları için yılın ilk 4 ayında toplam 7 milyar 660 milyon 821 bin TL’lik bütçe tüketildi.

Toplam 7,6 milyar TL'yi bulan bu harcama kaleminin detayları ise yurt içi geçici görev yollukları 4 milyar 200 milyon TL, yurt dışı geçici görev yollukları 699 milyon 900 bin TL olarak belirtildi.