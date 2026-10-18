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2027 yılı merkezi yönetim bütçesi teklifinde giderlerin 27 trilyon 276 milyar lira, gelirlerin ise 23 trilyon 408 milyar lira olması öngörüldü. Buna göre gelecek yıl bütçe açığının 3 trilyon 868 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

Bütçe teklifinde vergi gelirlerine ilişkin tahminler de yer aldı. Katma Değer Vergisi (KDV) gelirlerinin 5 trilyon 681 milyar lira, gelir vergisi gelirlerinin 5 trilyon 533 milyar lira, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gelirlerinin ise 3 trilyon 284 milyar lira olması hedefleniyor.

VERGİ İSTİSNASI VE MUAFİYETLERİ 4,9 TRİLYON LİRAYI AŞACAK

Bütçe teklifine göre, vergi indirimi, istisna ve muafiyetleri nedeniyle 2027 yılında toplam 4 trilyon 878 milyar 722 milyon liralık vergi gelirinden vazgeçilecek.

Bu tutarın 2 trilyon 299 milyar 950 milyon lirasını gelir vergisi, 1 trilyon 79 milyar 218 milyon lirasını ise kurumlar vergisi kapsamında tahsil edilmeyecek vergiler oluşturacak.

KDV Kanunu kapsamındaki vergi harcamalarının 971 milyar 904 milyon lira, ÖTV Kanunu kapsamındaki tutarın 117 milyar 406 milyon lira olması bekleniyor. Diğer kanunlar kapsamındaki istisna ve muafiyetlerin tutarının ise 410 milyar 244 milyon liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Gelir vergisi kapsamındaki düzenlemeler arasında ücretlerin asgari ücrete karşılık gelen kısmının vergiden muaf tutulması da bulunuyor.

VAZGEÇİLECEK VERGİ, BÜTÇE AÇIĞINI AŞACAK

Birgün'de yer alan habere göre, 2027 yılında vazgeçilecek 4 trilyon 878 milyar liralık vergi geliri, öngörülen 3 trilyon 868 milyar liralık bütçe açığından yaklaşık 1 trilyon 11 milyar lira daha fazla olacak.

Bütçede faiz giderleri için ayrılması planlanan 3 trilyon 975 milyar liralık kaynak da vergi indirimleri, istisnalar ve muafiyetler nedeniyle tahsil edilmeyecek tutarın altında kalacak. İki kalem arasındaki farkın yaklaşık 904 milyar lira olması bekleniyor.

ÜÇ YILDA 16,5 TRİLYON LİRAYI AŞACAK

Vergi indirimleri, istisnaları ve muafiyetleri nedeniyle vazgeçilecek gelirlerin sonraki yıllarda da artması öngörülüyor. Buna göre 2027 yılında 4 trilyon 878 milyar lira olması beklenen tutarın 2028'de 5 trilyon 677 milyar liraya, 2029'da ise 5 trilyon 959 milyar liraya yükselmesi tahmin ediliyor.

Böylece 2027-2029 döneminde vergi indirimleri, istisnaları ve muafiyetleri nedeniyle vazgeçilecek toplam vergi gelirinin 16 trilyon 515 milyar lirayı aşması bekleniyor.



