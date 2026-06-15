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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı Mayıs ayı ile Ocak-Mayıs dönemini kapsayan merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, yılın ilk 5 ayında bütçe giderleri katlanırken, vergi türlerindeki aylık daralmalar ve artan faiz yükü bütçe dengesindeki bozulmayı derinleştirdi.

Ocak-Mayıs döneminin kümülatif sonuçlarına bakıldığında, merkezi yönetim bütçesinden toplam 7 trilyon 334 milyar 713 milyon lira harcama yapıldığı görüldü. Buna karşılık bütçe gelirleri aynı dönemde 6 trilyon 277 milyar 714 milyon lira seviyesinde kaldı.

MAYIS AYINDA GİDERLER ARTTI, GELİRLER YÜZDE 18 ÇAKILDI

Yalnızca mayıs ayı verileri incelendiğinde, gelir ve gider dengesindeki ters orantı dikkat çekti. Mayıs 2025'te 1 trilyon 89 milyar 743 milyon lira olan merkezi yönetim bütçe giderleri, bu yılın aynı ayında yüzde 27 artarak 1 trilyon 384 milyar 391 milyon liraya tırmandı. Böylece 2026 yılı için öngörülen toplam bütçe ödeneğinin yüzde 7,3'ü sadece mayıs ayında harcanmış oldu.

Geçen yılın mayıs ayında 1 trilyon 324 milyar 971 milyon lira olan gelirler, bu yıl yüzde 18 azalarak 1 trilyon 86 milyar 168 milyon liraya geriledi.

Geçen yılın mayıs ayında 346 milyar 385 milyon lira fazla veren faiz dışı denge, bu yıl 169 milyar 284 milyon lira açık kaydetti.

VERGİ GELİRLERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Ekonomideki daralmanın sinyallerini veren vergi tahsilatları, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 azalarak 931 milyar 521 milyon liraya düştü.

Mayıs ayında vergi türleri bazında geçen yıla göre yaşanan değişimler yaşandı. Dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 66,1, gelir vergisi yüzde 57,4, kurumlar vergisi yüzde 21,9, özel tüketim vergisi (ÖTV) yüzde 9,5 ve damga vergisi yüzde 8,6 azaldı. Harçlar yüzde 31,4, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 25,6, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 17,5 ve diğer vergiler yüzde 3,8 artış gösterdi.

HARCAMA KALEMLERİNDE FAİZ VE PERSONEL YÜKÜ ÖNE ÇIKTI

Bütçenin gider bacağını oluşturan ana kalemlerdeki artış trendi nisan ve mayıs aylarında da devam etti.

Faiz giderleri mayıs ayında yüzde 16 artışla 128 milyar 939 milyon lira olurken, ilk 5 aylık kümülatif faiz harcaması yüzde 51,1 artarak 1 trilyon 262 milyar 642 milyon liraya ulaştı.

Mayısta yüzde 48,1 artışla 407 milyar 509 milyon lira olan personel harcamaları, ilk 5 ayın toplamında 2 trilyon 104 milyar 90 milyon lirayı buldu.

Devletin sosyal güvenlik kurumlarına ödediği prim giderleri ilk 5 ayda yüzde 49,3 artarak 267 milyar 333 milyon liraya yükseldi. Cari transferler ise aynı dönemde yüzde 29,2'lik yükselişle 2 trilyon 649 milyar 667 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Mayıs döneminde devlet bütçesinden 353 milyar 203 milyon lira sermaye gideri (doğrudan yatırımlar) ve 92 milyar 988 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Kurumların mal ve hizmet alımları için ise 5 ayda 472 milyar 41 milyon lira harcandı.