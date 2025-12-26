Suriye’de “entegrasyon”, “10 Mart mutabakatı”na uyum tartışmaları…

“Öyle” deniyor, “böyle” deniyor… “Oldu, tamam” deniyor…

Birinin söylediğini 1 saat geçmeden diğeri yalanlıyor…

Anlayacağınız, ağır sis perdesi hâlâ aralanmış değil…

PKK/SDG elebaşı Mazlum Abdi, Suriye hükümeti ile askeri güçlerin entegrasyonu, sınır kapıları ve yeraltı kaynaklarının yönetimi gibi temel konularda ortak bir anlayışa ulaşıldığını açıklamıştı. Az önce, Suriye medyasına düşen haberlere göre; Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yapılan görüşmelerden "somut bir sonuç" çıkmadığını belirterek, SDG’yi diyalog konusunu "medya çıkarları" için kullanmakla suçladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı’nda ismi açıklanmayan bir yetkiliyi dayandırılarak verilen haberlerde; yetkili, “Rojava'daki kurumların birleştirilmesi hakkındaki konuşmanın sadece teorik açıklamalar çerçevesinde kaldığını ve pratik adımlar atılmadığını" söyledi. Yetkili, "Bu durum, 10 Mart Anlaşması'na bağlılığın ciddiyeti konusunda şüpheler yaratıyor" dedi.

Şimdi, tüm dertlerin en can alıcı noktasına gelelim;

Suriyeli yetkili, petrol konusuna ilişkin şunları söyledi:

"DSG'nin 'petrol tüm Suriyelilerin mülküdür' şeklindeki açıklamaları, petrol devlet kurumlarının kontrolü altına girmedikçe ve geliri genel bütçeye dahil edilmedikçe bir anlam ifade etmiyor ve güven vermiyor."

Kaynak, resmi anlaşmalar ve belirli bir uygulama takvimi olmadan "görüşlerin yakınlaşması" hakkında konuşmanın "değersiz" olduğunu vurguladı.

*

Burnumuzun dibinde, ABD idaresinde itiş-kakış böyle devam ederken gayet sakin, sessiz ve sedasız ne oldu?

Terör örgütü PKK/YPG’nin işgal ettiği Kuzey Suriye’de “Rojava Özerk Yönetimi“ Maliye Kurulu Eş Başkanı Ahmed Yusuf, 2026 yılı bütçesinin 1 milyar 577 milyon ABD doları olarak belirlendiğini ilan etti.

Sözde özerk yönetim maliye Kurulu eş başkanı Ahmed Yusuf, bütçenin ayrıntılarını açıkladı.

Ahmed Yusuf, Özerk Yönetim’in bu yılki bütçe stratejisini gelecek yıl da sürdürdüğünü belirtti. Yusuf, hazine gelir kaynaklarına ilişkin olarak, büyük bir kısmının petrol gelirleri olduğunu, bunu gümrük gelirleri ve vergilerin izlediğini kaydetti. Kantonların gelirleri de 2026 yılında hazine gelir kaynaklarına eklenecekmiş.

Ahmed Yusuf’un açıkladığı , gelir oranlarını ise şöyle;

Petrol gelirleri: Yüzde 75

Gümrük gelirleri: Yüzde 10

Vergi gelirleri: Yüzde 3

*

Bunda anlaşılmayacak bir şey var mı?...

Kavganın, anlaşamamanın temelinde petrol gelirleri var!..

Bizde, buralarda mangalda keleş kebap partisinin sonraki bölümlerini izlerken, “yok şuna asla izin vermeyiz”, “yok buna derhal müdahale ederiz” palavraları ile oyalanırken adamlar orda “devlet”i ilan ediyorlar ve “bu böyle gidecek” diyorlar. Hem de gözümün içine soka soka!.. “Bütçe” demek, “devlet” demektir!..