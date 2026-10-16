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Kaynak: Haber Merkezi

Benzinde beklenen dev indirimden konut piyasasındaki reel gerilemeye, 2027 yılı bütçe hedeflerinden kanser ve diyabet ilaçlarındaki SGK müjdesine kadar ekonominin tüm sıcak başlıklarını sizler için tek bir haberde topladık. Paranın seyrini, piyasaların nabzını ve vatandaşın cüzdanını ilgilendiren tüm gelişmeleri derlediğimiz günlük ekonomi bültenimizle karşınızdayız.

Keyifli ve bol farkındalıklı okumalar dileriz.

PARANIN SEYRİ VE YASAL DÜZENLEMELER

MSCI'DEN TÜRKİYE'YE SOĞUK DUŞ: ENDEKS DEĞİŞİKLİKLERİ DONDURULDU

Uluslararası endeks sağlayıcı MSCI, Türkiye'deki fon işlemleri ve şirketlerin halka açıklık oranlarına ilişkin endişeler nedeniyle kritik endeks değişikliklerini süresiz olarak dondurdu. Kuruluş, şeffaflık sorunlarının giderilmemesi halinde Türkiye'nin piyasa statüsünün düşürülebileceği uyarısını yineledi.

BAKAN ŞİMŞEK TARİH VERDİ: FONLARA YASAL DÜZENLEME GELİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırım fonlarına ilişkin sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yeni yasal düzenlemeleri 2027 yılı başına kadar tamamlamayı planladıklarını açıkladı.

2027 BÜTÇE HEDEFLERİ AÇIKLANDI: BÜTÇE AÇIĞI REKOR SEVİYEDE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'nde yeni dönemin makroekonomik hedeflerini duyurdu. Yılmaz, 2027 yılı bütçe giderlerinin 27 trilyon 276,1 milyar lira, bütçe açığının ise 23 trilyon 868,1 milyar lira olarak öngörüldüğünü açıkladı.

MERKEZ BANKASI ANKETİ: ENFLASYON VE DOLAR BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

TCMB’nin Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlandı. Buna göre yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 29,63’e, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 23,89’a yükseldi. 24 ay sonrası tahmin yüzde 17,94’e gerilerken, katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisinde de yukarı yönlü revize gerçekleşti.

KAMU İHALELERİNDE BORÇ LİMİTİ 10 KAT ARTIRILDI

Kamu İhale Kurumu (KİK), kamu ihalelerine katılım aşamasında aranan SGK ve vergi borcu muafiyet limitini yeniden belirledi. Yapılan düzenlemeyle borç alt sınırı 10 kat artırılarak 5 bin liradan 50 bin liraya yükseltildi.

YENİÇAĞ EKONOMİ ÖZEL

ATİLLA YEŞİLADA YENİÇAĞ'A KONUŞTU: ENFLASYON YÜZDE 30'UN ALTINA DÜŞMEZ

Ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri YENİÇAĞ’a anlattı. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30’un altına inmeyeceğini belirten Yeşilada, borsada yaşanan fon skandalının derin bir güven krizine yol açtığını ve petrol fiyatlarında yeni tırmanışların kapıda olduğunu vurguladı.

AZİZ ÇELİK’TEN 2027 BÜTÇESİNE TEPKİ: "REFAH DEĞİL, FAİZ BÜTÇESİ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın "refah bütçesi" olarak ilan ettiği 2027 yılı bütçe rakamlarını YENİÇAĞ’a özel değerlendiren akademisyen Aziz Çelik, acı tabloyu rakamlarla gözler önüne serdi. Çelik, açıklanan tablonun refah değil, tamamen bir "faiz bütçesi" olduğunu vurguladı.

HİSSEDİLEN ENFLASYON, KONUT VE YAŞAM

BENZİN FİYATLARINA 5,65 TL İNDİRİM: TABELALAR GECE YARISI DEĞİŞİYOR

Brent petrol fiyatlarındaki sert düşüşün etkisiyle akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim haberi geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 16 Ekim Cuma gününü 17 Ekim Cumartesi gününe bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 5,65 TL indirim yansıtılacak.

EKLENEN DEĞER ERİDİ: İSTANBUL’DA İKİ KİŞİ ÇALIŞSA BİLE KİRAYA YETMİYOR

Avrupa genelinde derinleşen barınma krizi protestolara yol açarken, Deutsche Bank'ın 28 Avrupa şehrini kapsayan araştırması İstanbul'daki barınma maliyetini gözler önüne serdi. Araştırmaya göre İstanbul'da iki çalışanlı bir hanede bile maaşların büyük bölümü kiraya gidiyor ve elde hiçbir birikim kalmıyor.

KONUT SATIŞLARI EYLÜL AYINDA YÜZDE 9,3 GERİLEDİ

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Eylül 2026'da yıllık bazda yüzde 9,3 azalarak 142 bin 390 adede geriledi. İkinci el konut satışları yüzde 15,3 oranında kan kaybederken, ilk el ve ipotekli satışlarda artış yaşandı. Yabancılara yapılan konut satışları ise yüzde 9,9 yükseldi.

KONUT FİYATLARI VE KİRALARDA REEL DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

TCMB verilerine göre Konut Fiyat Endeksi Eylül'de aylık yüzde 1,2 ve yıllık yüzde 22,3 artış kaydetmesine rağmen enflasyondan arındırıldığında reel olarak yüzde 5,7 geriledi. Yeni Kiracı Kira Endeksi de yıllık yüzde 26,6 yükselmesine karşın reel bazda yüzde 2,4 düşüş gösterdi.

TÜİK BÖLGESEL HARCAMA HARİTASINI AÇIKLADI: HARCAMANIN ÇEYREĞİ İSTANBUL'DA

TÜİK’in 2025 yılı bölgesel hanehalkı tüketim harcaması verilerine göre, Türkiye genelindeki toplam tüketim harcamalarının yüzde 25,6’sı tek başına İstanbul’da gerçekleşti. Konut ve kira harcamalarında İstanbul zirvedeki yerini korurken, bütçeden gıdaya ayrılan payda Güneydoğu Anadolu bölgesi başı çekti.

SOSYAL POLİTİKALAR, İŞ HAYATI VE YAŞAM

SGK GERİ ÖDEME LİSTESİNE 131 İLAÇ DAHA EKLENDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 119'u yerli üretim olmak üzere 131 ilacın daha SGK geri ödeme listesine alındığını müjdeledi. Aralarında 6 kanser ve 22 diyabet ilacının da bulunduğu yeni listeyle birlikte yıl başından bu yana kapsama alınan toplam ilaç sayısı 380'e ulaştı.

EMADDER'DEN MİTİNG GİBİ AÇIKLAMA: "ŞATAFATLI MASALAR DEĞİL, YASA İSTİYORUZ"

Türkiye genelinden yoğun bir katılımla 41. basın açıklamasını gerçekleştirmeye hazırlanan Emeklilikte Adalete Takılanlar Derneği (EMADDER) Başkanı Mihriban Uğurlu, eylemin adeta dev bir mitinge dönüşeceğini söyledi. Uğurlu, kademeli emeklilik taleplerini yineleyerek "Şatafatlı masalar değil, yasa istiyoruz" çıkışında bulundu.

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