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Kaynak: DHA

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyündeki İncedere Yaylası'nda kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları devam ederken, soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Büşra bebeğin kardeşlerinin ifadeleri üzerine Diyarbakır'da gözaltına alınarak Divriği'ye getirilen Mehmet K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin HTS kayıtlarında yapılan incelemede suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi.

BÜŞRA BEBEK 10 EYLÜL'DE KAYBOLDU

Hayvancılıkla geçimini sağlayan Balıkçı ailesinin 11 aylık bebeği Büşra'dan 10 Eylül gecesi haber alınamadı.

Anne Elif Balıkçı, saat 22.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak çadırda uyuyan kızının kaybolduğunu bildirdi. İhbar üzerine AFAD, jandarma ve komando ekiplerinin katılımıyla bölgede geniş çaplı arama başlatıldı.

ANNE VE BABA DAHİL 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma ilerledikçe aile üyelerinin ifadeleri de mercek altına alındı. Anne Elif Balıkçı'nın bebeğin para karşılığında verildiği, kaçırıldığı ve öldürüldüğü yönünde farklı ifadeler kullandığı belirtildi. Baba Yusuf Balıkçı ise hakkındaki suçlamaları reddetti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden anne Elif Balıkçı ile baba Yusuf Balıkçı, “çocuk altsoyu kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı.

Rahime Budak, Özcan Budak, Mehmet Resul Balıkçı ve Mihtad Balıkçı da “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ile “suçluyu kayırma” suçlamaları kapsamında cezaevine gönderildi.

KARDEŞLERİNİN İFADESİ SORUŞTURMAYI DİYARBAKIR'A TAŞIDI

Ailenin devlet korumasına alınan diğer dört çocuğu, uzmanlar ve sosyologlar eşliğinde dinlendi.

Çocuklar ifadelerinde, babalarının borcu bulunduğunu ve olay gecesi çadıra gelen “Mehmet” isimli bir kişinin Büşra'yı battaniyeye sararak araçla Diyarbakır'a götürmek üzere aldığını öne sürdü.

Çocukların fotoğraf üzerinden yaptığı teşhisin ardından Mehmet K., Diyarbakır'da gözaltına alındı ve işlemleri için Divriği'ye getirildi.

HTS KAYITLARI İNCELENDİ

Mehmet K., jandarmadaki ve savcılıktaki ifadesinde hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Şüpheliye ait HTS kayıtları da soruşturma kapsamında incelemeye alındı. Yapılan incelemede Mehmet K. ile bağlantılı herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.

Adliyeye sevk edilen Mehmet K., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BÜŞRA BEBEĞİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İncedere Yaylası ve çevresinde Büşra bebeği bulmak için başlatılan çalışmalar ise devam ediyor. Aramalarda yapay zekâ destekli insansız hava araçlarının yanı sıra iz takip ve kadavra köpeklerinden yararlanılıyor.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda şu ana kadar Büşra bebeğe veya bebeğe ait herhangi bir ize ulaşılamadığı bildirildi.