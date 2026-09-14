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Kaynak: Haber Merkezi

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyünde kaybolduğu bildirilen Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları devam ederken, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni bir ifade ortaya çıktı.

Savcılıkta 14 Eylül tarihinde ifade veren anne Elif Balıkçı, önceki beyanlarının eşinin baskısı ve yönlendirmesiyle verildiğini ifade ederek, tekrar ifade verdi. Balıkçı, kızı Büşra'nın babası Yusuf Balıkçı tarafından sırtına sert şekilde vurulduğunu ve daha sonra arazideki taşlık bir bölgeye götürüldüğünü iddia etti.

"ÇOCUK UYUSUN DİYE SIRTINA VURUYORUM" DEDİ

Anne Elif Balıkçı ifadesinde "Büşra, babası Yusuf Balıkçı ile birlikte çadırda bulunuyordu. Ben yemek hazırladığım sırada eşim Büşra'nın sırtına sert şekilde vurdu. Kendisine neden böyle yaptığını sorduğumda ise bana çocuğun uyuması için sırtına vurduğunu söyledi" dedi.

ANNE, EŞİNİ KIZINI ARAZİYE GÖTÜRÜRKEN GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Anne Elif Balıkçı, daha sonra hayvanlarla ilgilenmek için çadırdan ayrıldığını, geri döndüğünde Büşra'nın battaniyenin altında olduğunu ve uyuduğunu düşündüğünü söyledi.

Elif Balıkçı, bir süre sonra çadırına döndüğünde ise eşi Yusuf Balıkçı'nın Büşra'yı kucağına aldığını ve çadırların üst tarafındaki, söğüt ağaçlarının bulunduğu 1-2 kilometre uzaklıktaki bölgeye doğru götürdüğünü gördüğünü söyledi.

‘BEBEĞİ BABASI ÖLDÜRDÜ’

Balıkçı, çocuğunu babası Yusuf Balıkçı'nın öldürdüğünü, ardından çadırların yaklaşık 1-2 kilometre yukarısında bulunan araziye götürerek bıraktığını öne sürdü. Annenin son ifadesi üzerine bölgede yer gösterme işlemi yapılmasına karar verildi. Büşra Balıkçı'nın bulunmasına yönelik çalışmalar sürerken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.