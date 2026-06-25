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Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Gürsu ilçesine bağlı Dışkaya Mahallesi'nde kapsamlı bir altyapı çalışmasına imza attı. Proje ile bölgedeki su kaynaklarının korunması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin güvence altına alınması ve olası taşkın risklerinin minimuma indirilmesi hedeflendi.

Çalışmalar kapsamında dere yatakları ve çevresinde düzenleme yapan ekipler, 600 metre uzunluğundaki hat boyunca taş duvar inşasını başarıyla tamamladı.

Bununla birlikte, mahalledeki evsel ve diğer atık suların sağlıklı bir şekilde arıtma tesislerine ulaştırılması amacıyla yürütülen 160 metrelik kanalizasyon hattı imalatı da bitirildi.

BUSKİ tarafından hayata geçirilen bu altyapı yatırımları sayesinde, bölgede taşkın tehlikesinin azaltılması ve çevre kirliliğinin engellenmesi sağlandı.