Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen Zagreb Açık Güreş Turnuvası’nda altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonu’nun açıklamasına göre ranking serisi organizasyonda kadınlar 72 kiloda mücadele eden Çavuşoğlu, turnuvaya çeyrek finalde başladı. Azerbaycanlı Zehra Karimzada’yı 2-0 mağlup eden milli sporcu, yarı finalde Japon Mahiro Yoshitake ile 2-2 berabere kaldı ancak puan avantajıyla finale yükseldi.

Final müsabakasında Hintli Diksha Malik ile karşılaşan Çavuşoğlu, ilk devreyi 2-1 geride tamamladı. İkinci devrede üstünlüğü ele geçiren milli sporcu, mücadeleyi 5-2 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuçla birlikte Buse Tosun Çavuşoğlu hanesine 8 bin ranking puanı yazdırdı. Zagreb Açık Güreş Turnuvası yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.