Fatih Terim'in kızı Buse Terim, Volkan Bahçekapılı ile sona eren 10 yıllık evliliğinin ardından Batu Son ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkisini zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan Terim, mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.
Buse Terim'den romantik kare: Aşkını dolu dizgin yaşıyor
İş insanı Batu Son ile ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Buse Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.Kaynak: Haber Merkezi
“HER ŞEY ÇOK GÜZEL İLERLİYOR”
Daha önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Terim, özel hayatında huzurlu bir dönem geçirdiğini belirterek, "Her şey çok güzel ilerliyor. Hayatımda gerçekten güzel bir dönemdeyim" demişti.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiğini söyleyen Buse Terim, "Her anı paylaşmayı sevmiyorum. Hayat devam ediyor ve hem de çok güzel devam ediyor. Karşıma kalbi çok güzel, çok özel biri çıktığı için kendimi şanslı hissediyorum" sözleriyle sevgilisi hakkında konuşmuştu.
“ONA KAVUŞMAK EN SEVDİĞİM AN”
Mutlu birlikteliğini sürdüren Terim, son olarak evinde çekilen ve çerçeveye alınmış sevgili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına önce "Aşk" notunu ekleyen Terim, ardından "Ona kavuşmak en sevdiğim an" ifadelerini kullandı.
“BAZI İNSANLAR HAYATINA GİRMEZ KALBİNE YERLEŞİR”
Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşım, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Buse Terim, geçtiğimiz Sevgililer Günü'nde de sevgilisi Batu Son'a şu sözlerle seslenmişti:
"Bazı insanlar hayatına girmez, kalbine yerleşir. Aynı karede gülmek değil mesele, aynı hayale bakabilmek. Yanımda olduğun her an dünya biraz daha yumuşak, biraz daha güzel. İyi ki biz, iyi ki sen."