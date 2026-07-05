Buse Terim'den romantik kare: Aşkını dolu dizgin yaşıyor

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiğini söyleyen Buse Terim, "Her anı paylaşmayı sevmiyorum. Hayat devam ediyor ve hem de çok güzel devam ediyor. Karşıma kalbi çok güzel, çok özel biri çıktığı için kendimi şanslı hissediyorum" sözleriyle sevgilisi hakkında konuşmuştu.