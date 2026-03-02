Buse Terim zor günlerini anlattı: “Mental olarak çok yoruldum”

Buse Terim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile dillere destan bir düğünle dünyaevine girmişti. Terim iki kız çocuğu sahibi olmuş, ilk kızları Nil’i 2016'da, ikinci kızları Naz ise 2018’de kucağına almıştı.
Fatih Terim'in kızı Buse Terim, yeni bir ilişkiye yelken açmıştı. Terim, eşinden ayrıldığı süreçte bazı zorluklar yaşadığını söyledi. Ünlü isim, yaşadığı zorlukları hayranlarıyla paylaştı. İşte Buse Terim'in dikkat çeken o paylaşımı…Derleyen: Hande Karacan
Çift, 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak tek celsede bitirmişti. Buse Terim, boşanmanın ardından; ''Çok önemli değil nedeni, neden olduğu bence. Nasıl evlenmek çok normal bir şey ise. Ayrılmak boşanmak bunlar da normal şeyler. Anne babayız biz iki tane kızımız var o yüzden hayat boyu görüşeceğiz onlar için'' ifadelerini kullanmıştı.
Son olarak Instagram hesabından annelik süreci hakkında samimi itiraflar yapan Buse Terim, yatağında yatan köpeği Cookie'nin fotoğrafını paylaşarak, anneliğinin en zor günlerini yaşadığını belirtmişti.
Terim, son günlerde yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı: "Son birkaç gündür anneliğimin en zorlayıcı günlerini yaşıyorum. Naz'ın, Nil'in yarış takımına seçilmesiyle kendini dışarıda hissetmesi ve okulu reddetmesi derken duygusal olarak gerçekten çok yoruldum. Ruh halim şu an tam olarak Cookie gibi."Daha önce annelikte yaşadığı zorlukları anlatan Buse Terim, yaptığı yeni paylaşımla da ilgi çekti.
Buse Terim, yaşadığı zorlukları bir kez daha takipçileriyle paylaştı.
Buse Terim paylaşımında, "Bir ay daha bitti, Şubat da geride kaldı. Yine bir ayın yarısını dağlarda geçirmişiz. Mart da belli ki böyle geçecek" notunu ekledi.
“ANNELİK ANLAMINDA CİDDİ SINAVLAR VERDİM”
Ayrıca Terim, "Kolay bir ay oldu diyemem. Annelik anlamında gerçekten ciddi sınavlar verdiğim, mental olarak çok yorulduğum bir dönemdi. Ama içimdeki güce tutunup yeni aya devam ediyorum. Hoşgeldin Mart" ifadelerini kullandı.