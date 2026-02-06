Kış aylarının gelmesiyle birlikte artan üst solunum yolu enfeksiyonları, milyonlarca insanı burun tıkanıklığı sorunuyla karşı karşıya bıraktı.

Piyasada bulunan ve hızlı sonuç vaat eden dekongestan spreylerin uzun vadeli kullanımda burun mukozasına zarar verdiği ve "rebound" etkisiyle tıkanıklığı kronik hale getirdiği saptandı.

Bilim insanları, bu kısır döngüyü kırmanın yolunun deniz suyu gargarası ve irrigasyonundan geçtiğini ifade etti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Journal of Clinical Medicine’de yayımlanan kapsamlı bir çalışma, hipertonik deniz suyu solüsyonlarının burun yollarındaki ödemi azaltmada farmakolojik spreyler kadar etkili olduğunu ortaya koydu.

Araştırma sonuçları, deniz suyunun içeriğindeki magnezyum ve potasyum gibi minerallerin, mukoza hücrelerinin onarımını hızlandırdığını kanıtladı. Özellikle ozmotik basınç farkı sayesinde, dokulardaki fazla sıvıyı dışarı çeken bu yöntemin, saniyeler içinde rahatlama sağladığı gözlemlendi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mayo Clinic Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Erin O'Brien, tuzlu su çözeltilerinin mekanik temizliğin ötesine geçtiğini belirtti.

Dr. O'Brien, "Deniz suyu irrigasyonu, sadece mukusu temizlemekle kalmadı; aynı zamanda enflamatuar aracıları bölgeden uzaklaştırarak doğal bir iyileşme süreci başlattı" şeklinde konuştu.

Bir diğer önemli değerlendirme ise Stanford Üniversitesi'nden Rinolog Dr. Zara Patel’den geldi.

Dr. Patel, "Hastaların kimyasal içerikli spreylere olan bağımlılığını azaltmak için deniz suyu bazlı tedaviler birincil tercih haline geldi. Bu yöntem, ilaçların aksine mukoza bariyerini kurutmadan ve bağımlılık yapmadan tıkanıklığı giderdi" ifadesini kullandı.

NASIL UYGULANDI?

Uzmanlar, evde hazırlanan ya da eczanelerden temin edilen steril deniz suyu kitlerinin, başın hafifçe yana eğilerek bir burun deliğinden verilip diğerinden çıkacak şekilde uygulanmasının en yüksek verimi sağladığını kaydetti. Bu yöntemle sinüs kanallarının tamamen arındığı ve solunum kalitesinin kalıcı olarak arttığı bildirildi.