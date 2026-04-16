Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS 2026 sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Bursluluk sınav yerleri ne zaman belli olacak?

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacağı sorusu 5,6,7,8, hazırlık sınıfları, 9,10,11'inci sınf aday öğrenciler tarafından merak ediliyor.
İOKBS 2026 için süreç netleşiyor. 26 Nisan Pazar günü saat 10.00'da yapılacak dev sınav öncesinde, sınav giriş yerleri, ders dağılımları ve burs avantajlarına dair tüm merak edilenler haberimizde...
İOKBS bursluluk sınavına az kaldı. MEB takvimine göre İOKBS bursluluk sınavı 2026 yılında 26 Nisan Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.
İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) için geri sayım sürerken, öğrenciler çalışmalarında son aşamaya geldi. Tüm dikkatler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılacak duyuruya odaklanmış durumda.
İOKBS sınav giriş belgesi şu ana kadar yayımlanmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık 1 hafta önce yayımlanacağı tahmin ediliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) kurumsal web sitesi aracılığıyla, 2026 İOKBS sınav giriş belgelerinin ve adayların sınava katılacağı merkezlerin Nisan ayının üçüncü haftasında kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.
Adaylar, sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.
Öğrenciler şu derslerden sorumlu tutuluyor:
Türkçe 20 soru
Matematik 20 soru
Fen bilimleri 20 soru
Sosyal bilgiler 20 soru
İOKBS, maddi durumu yetersiz olan ancak derslerinde üstün başarı gösteren öğrenciler için kritik bir imkan kapısı açıyor.
Sınavda baraj puanını geçen öğrenciler, eğitim hayatları boyunca devletten düzenli olarak burs desteği almaya hak kazanıyor.
Sınav sonuçlarının ise Mayıs ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.