Eskişehir’de tansiyonun yüksek seyrettiği Ankara Demirspor-Bursaspor maçında yeşil beyazlı taraftarlar arasında kavga çıktı. Polisin müdahalesiyle olay kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu doğu tribünlerinde meydana geldi. Maçın son dakikalarında Bursasporlu taraftarlar arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumruklarla birbirlerine saldıran taraflara, saha kenarında hazır bekleyen çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Olay büyümeden ekiplerce kontrol altına alındı.