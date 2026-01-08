Nesine 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'dan Soner Aydoğdu'yu kadrosuna kattı.
Bursaspor, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlılar Süper Lig'in tecrübeli orta saha oyuncularından Soner Aydoğdu'yu renklerine bağladı.
Futbola Gençlerbirliği alt yapısında başlayan 35 yaşındaki Soner Aydoğdu, Trabzonspor, Başakşehir, Göztepe, Antalyaspor ve Samsunspor'da forma giydi.
Bu sezon Samsunspor formasıyla toplam 17 maçta forma giyen Soner Aydoğdu, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Soner Aydoğdu Karadeniz ekibiyle UEFA Avrupa Ligi öne eleme turu ve Konferans Ligi'nde toplam 7 maçta görev yaptı.