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TFF 1. Lig ekibi Bursaspor kanat mevkilerini güçlendirmek adına geçtiğimiz sezon Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği forması giyen ve şu an bonservisi elinde bulunan Henry Onyekuru ile yakından ilgileniyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

29 yaşındaki futbolcu için girişimlere başlayan timsahlar, görüşmelerde önemli bir mesafe kat etti. Kulüpsüz olduğu için Henry Onyekuru ile istediği zaman sözleşme imkanı bulunan Bursaspor, acele etmiyor.

OCAK AYINDA OYNAYABİLİR

Onyekuru imzayı atsa bile sözleşmesinin tescili için ocak ayının beklenmesi gerekiyor. Nijeryalı oyuncu, ocak ayından önce imza atması durumunda, ligin 2. devresine kadar maçlarda forma giyemeyecek. Ancak bir süredir kulüpsüz kaldığı için antrenman eksiği bulunan Onyekuru, takıma dahil olup yeni arkadaşları ile çalışmalara başlayabilir. Böylece sezonun ikinci yarısı öncesinde tamamen hazır bir hale gelecek. Bursaspor, yarım sezonluk bir anlaşma yapıp, sözleşmeye opsiyon maddesi eklemek istiyor.