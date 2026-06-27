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Bursaspor transferde hız kesmiyor. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurarak Süper Lig'e geri dönmeyi hedefleyen Timsahlar iki transferi birden açıkladı.

BURSASPOR LINCOLN HENRIQUE VE LEWIS BAKER TRANSFERLERİNİ DUYURDU

Bursaspor orta sahasını daha önce Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor formaları giyen Brezilyalı Lincoln Henrique ve Trabzonspor'da bir dönem kiralık olarak oynayan İngiliz oyuncu Lewis Baker ile güçlendirdi.

İki oyuncuyu da kadrosuna kattığını sosyal medyada peş peşe yaptığı paylaşımlarla duyuran Bursaspor, taraftarlarını yeni sezon öncesi heyecanlandırdı.