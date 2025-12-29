Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk devresini lider kapatan Bursaspor, bir üst lige yükselmek için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ara transfer döneminde Halil Akbunar, Baran Başyiğit ve Rahmetullah Berişbek transferlerini açıklayan Bursaspor, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

TRANSFERDE HAREKETLİ GÜNLER

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bursaspor, arka arkaya yaptığı transferlerin ardından çalışmalara fire vermeden devam ediyor. Iğdır FK forması giyen Eyüp Akcan ile de sözü kesen Bursaspor, aynı zamanda Samsunspor'dan Soner Aydoğdu ve Hatayspor'dan Görkem Sağlam'la da görüşüyor. Yapılan transferlerin ardından takımdan ayrılacak isimler de olacak.

BURSASPOR'UN PERFORMANSI

Ligde çıktığı 17 maçta 38 puan toplayan Bursaspor, ligin de zirvesinde yer alıyor. Ayrıca Bursaspor, ligde çıktığı 17 maçta 42 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü. Sezona, Adem Çağlayan komutasında başlayan Bursaspor, arka arkaya gelen 2 yenilginin ardından Adem Çağlayan'la yollarını ayırarak takımın başına deneyimli teknik direktör Tahsin Tam'ı getirmişti. Bursaspor, Tahsin Tam komutasında ligde çıktığı 10 maçta 23 puan toplayarak iyi bir grafiğe imza attı.