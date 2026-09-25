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Kaynak: İHA

Bursaspor Basketbol, yeni sezon öncesinde Tarım ve Peyzaj A.Ş. ile sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Anlaşma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirket, yeşil-beyazlı ekibin şort sponsoru ve tribün isim sponsoru oldu.

'GÜÇLÜ BİR DESTEKLE BAŞLAMAK KIYMETLİ'

İmza töreninde konuşan Bursaspor Basketbol Başkanı Sezer Sezgin, geçen sezon ekonomik açıdan zorlu bir süreç yaşadıklarını belirterek yeni sezona güçlü bir kadroyla hazırlandıklarını söyledi.

Sezgin, "Böylesi güçlü, büyük bir destekle sezona başlamak bizler için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Semih Polat ise Bursaspor Basketbol'a destek vermekten mutluluk duyduklarını belirterek takıma başarılı ve sakatlıksız bir sezon diledi.