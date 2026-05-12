Şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Bursaspor'da kadro dağılıyor. Dün Muhammet Demir ve Musa Çağıran ile yollarını ayırdığını açıklayan yeşil beyazlı kulüp şimdi de Hamza Gür için veda mesajı yayımladı.

HAMZA GÜR İLE YOLLAR AYRILDI

2 sezondur Bursaspor forması giyen ve şampiyonluk başarısında önemli pay sahibi olan 32 yaşındaki Hamza Gür, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte kulüpten ayrıldı.

BURSASPOR'UN AÇIKLAMASI

Bursaspor'dan yapılan paylaşımda, "İki sezondur başarıyla formamızı terleten, şampiyonluklarımızda büyük emekleri olan ve sözleşmesini başarıyla tamamlayan profesyonel futbolcu Hamza Gür’e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ederiz." denildi.