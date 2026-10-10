Bursaspor, ligin 9. haftasında sahasında oynayacağı Mardin 1969 Spor karşılaşması öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Bursaspor'da Mardin 1969 Spor hazırlıkları tamamlandı - Resim : 1

Teknik direktör Mustafa Er yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

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SON ÇALIŞMA TAKTİKLE BİTTİ

Isınmanın ardından pas ve pres oyunları üzerinde çalışan yeşil-beyazlı futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalarla tamamladı.

Mardin 1969 Spor maçının hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.