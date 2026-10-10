Bursaspor, ligin 9. haftasında sahasında oynayacağı Mardin 1969 Spor karşılaşması öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Mustafa Er yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
SON ÇALIŞMA TAKTİKLE BİTTİ
Isınmanın ardından pas ve pres oyunları üzerinde çalışan yeşil-beyazlı futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalarla tamamladı.
Mardin 1969 Spor maçının hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.