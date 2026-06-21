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Kaynak: İHA

Yeni sezonda TFF 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Bursaspor’da, saha dışındaki yönetimle ve finansal başarılar taraftarın büyük desteğiyle büyüyor.

Yeşil-beyazlı kulübün 2026-2027 sezonunda giyeceği yeni tasarım formalar, kulübün resmi store mağazalarında satışa çıktı.

Stadyum mağazasında satışa sunulan formalara daha ilk günde futbolseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Kulübün bu sezon için koyduğu 100 bin forma satışı hedefi adım adım gerçekleştirilirken, dijital kanallar üzerinden yürütülen ön satış sürecinde 30 bin adedin geride bırakıldığı açıklandı.