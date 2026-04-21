Bursaspor’da 39 bin kombine biletin tamamı tükendi. 1. Lig’e yükselmeyi garantileyen yeşil-beyazlılarda büyük ilgi dikkat çekerken, yönetim ve taraftarlar yeni sezon için güçlü bir birliktelik mesajı verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Yeni sezon kapalı gişe oynanacak. 39 bin kombinenin tamamı satıldı. Büyük Bursaspor taraftarına teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik ise yaptığı paylaşımda kulübün geçmiş başarılarına dikkat çekerek 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig şampiyonlukları ile Süper Lig şampiyonluğu ve Avrupa kupalarındaki mücadeleleri hatırlattı.

Görevde geçirdikleri iki yıllık süreçte sportif hedeflerin yarısına taraftar desteğiyle ulaştıklarını belirten Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“3. Lig’den itibaren kombinelerini yenileyerek bu yolculuğa ortak olan taraftarlarımız, kulübümüzün Süper Lig ve Avrupa hedeflerinde de en büyük pay sahibi olacaktır. Üç gün süren emekle hazırlanan koreografi için tribün emekçilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. İlk iki yılda tüm Bursa’nın takımı olan Bursaspor’u, ilerleyen yıllarda Türkiye’nin takımı olarak izleteceğiz.”