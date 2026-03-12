2009-2010 sezonunda kazandığı şampiyonlukla Türk futbol tarihinde önemli bir başarıya ulaşan Bursa temsilcisi, 2018-2019 sezonunda 1. Lig’e düştü.

Bu gerilemenin ardından zor bir dönem yaşayan kulüp, ekonomik sorunlarla birlikte sportif anlamda da düşüşe geçti.

Arka arkaya yaşanan olumsuz sezonların ardından TFF 3. Lig’e kadar gerileyen yeşil-beyazlılar, geçen sezon TFF 3. Lig 1. Grup’ta şampiyon olarak bir üst lige çıktı.

Yeni sezona Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk adaylarından biri olarak başlayan Bursaspor, geride kalan 27 haftada en yakın rakibinin 6 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

Yeşil-beyazlı ekip, grubu zirvede tamamlayarak TFF 1. Lig’e yükselip Süper Lig yolunda önemli bir adım daha atmayı hedefliyor.

Bu sezon sahasında oynadığı karşılaşmalarda tribünleri tamamen dolduran Bursaspor, Süper Lig’de “dört büyükler” dışında kalan birçok takımdan daha fazla seyirci sayısına ulaştı.

Bursa temsilcisi, müsabakalarda 40 bini aşan taraftar desteğiyle stadı doldurdu.

SON 7 HAFTAYA ŞAMPİYONLUK HAVASIYLA GİRİYOR

Bursaspor, oynadığı 27 karşılaşmada 20 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek 63 puanla lider konumda bulunuyor.

En yakın rakibiyle puan farkını 6’ya çıkaran yeşil-beyazlı ekip, geçen hafta zirve takibini sürdüren Muşspor’u deplasmanda 1-0 yenmeyi başardı.

Bursaspor’un en yakın takipçisi ise 57 puanla Kahramanmaraş İstiklalspor oldu.

MUSTAFA ER YÖNETİMİNDE 8 MAÇLIK YENİLMEZLİK

Bursaspor, yılın başında teknik direktörlük görevine Mustafa Er’i getirdi.

Bu süreçte oynanan 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan yeşil-beyazlı ekip yenilgi yaşamadı.

Söz konusu karşılaşmalarda kalesinde yalnızca 2 gol gören Bursa temsilcisi, ayrıca 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

PUAN FARKINI ARTIRMA FIRSATI

Bu sezon rakip fileleri 71 kez havalandıran Bursaspor, Türkiye’deki profesyonel liglerde en çok gol atan üç ekipten biri oldu.

Yeşil-beyazlılar bu unvanı Esenler Erokspor ve Kahramanmaraş İstiklalspor ile paylaşıyor.

Bursaspor, bu hafta ligdeki en yakın rakibi Kahramanmaraş İstiklalspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Kahramanmaraş’ta oynanacak mücadele 14 Mart Cumartesi günü saat 13.30’da başlayacak.

Yeşil-beyazlı ekip, bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde son haftalara girilirken şampiyonluk yolunda önemli avantaj elde edecek.

BAŞKAN ENES ÇELİK’TEN AÇIKLAMA

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, her karşılaşmaya aynı ciddiyetle hazırlandıklarını belirtti.

Çelik, takımın her mücadelede aynı konsantrasyonla sahaya çıktığını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Teknik kadro, futbolcular, taraftar ve tüm camia olarak kulübümüzün büyüklüğüne yakışan hedefe odaklandık. Son haftalarda hem oyun hem de mental anlamda önemli bir yükseliş var. Kısa süre içinde hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz. Takımı hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum.”