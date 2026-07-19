Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Düzce’de devam etti.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce’de sürdürdü - Resim : 1

KAMP DÜZCE’DE BAŞLADI

Sezon hazırlıklarının ilk etabını 15 Temmuz’da Bolu’da tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, ikinci etap kamp çalışmaları için Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’ne geçti.

ANTRENMAN TEMPOSU ARTTI

Bursaspor, akşam antrenmanında teknik direktör Mustafa Er yönetiminde 5’e 2 top kapma, pas, pres ve dar alan oyunları üzerinde çalıştı.

GÜNÜN PROGRAMI YOĞUN GEÇTİ

Futbolcular sabah idmanına ısınma ve açma-germe hareketleriyle başlarken, antrenman dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı.

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