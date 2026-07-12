Abant yolu üzerindeki bir otelde hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlılar, teknik direktör Mustafa Er yönetiminde günün antrenmanını gerçekleştirdi. Çalışma öncesinde futbolcular ve teknik ekip birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda pas organizasyonlarına ağırlık verildi. Antrenmanın devamında kondisyon ve teknik gelişime yönelik program uygulandı.
Bolu kampında günde çift idman yapan Bursaspor'da teknik heyet, oyuncuların fiziksel performansını üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen çalışma planını sürdürüyor.
Yeşil-beyazlı ekip, 15 Temmuz'da Bolu kampını tamamladıktan sonra kısa bir aranın ardından Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde ikinci etap kamp programına başlayacak.