Bursaspor ve Batman Petrolspor transferde TFF 1. Lig'in yıldızı için karşı karşıya geldi
Batman Petrolspor ve Bursaspor, yeni sezon öncesi transferde karşı karşıya geldi. İki ekip de Ümraniyespor'un formda ismi Benny için harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...
Dün oynanan maçta deplasmanda muhteşem bir geri dönüşe imza atan Batman Petrolspor, Sincan Belediye Ankaraspor’u son saniye golüyle 3-2 yenerek 24 yıl aradan sonra bitime haftalar kala TFF 1. Lig’e yükseldi.
Bursaspor ise pazar günü Ankara Demirspor ile Eskişehirspor’un stadında karşı karşıya gelecek. 71 puana sahip köklü takımın en yakın takipçisi ise 65 puanlı İzmir ekibi Aliağa FK.
Bursaspor’un kazanması, Aliağa FK’nın (Menemen FK maçı) ise puan kaybetmesi halinde yeşil-beyazlılar bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
HEDEF BENNY
Edinilen bilgilere göre, TFF 1. Lig için transfer çalışmalarına başlayan iki takım, Ümraniyespor formasıyla parlayan 26 yaşındaki hücum oyuncusu Benny’i şimdiden listesine aldı.
2024-25 sezonu başında Portekiz ekibi Chaves’ten transfer edilen yıldız futbolcu, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. İki takım da önümüzdeki sezon için Benny adına girişimlerde bulunacak.
SEZON KARNESİ
İstanbul ekibinin etkili isimlerinden olan Portekizli futbolcu, bu sezon 28 maçta 6 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.