TFF 2. Lig’de oynanan Ankara Demirspor – Bursaspor karşılaşmasının ardından disiplin cezaları açıklandı.

Eskişehir’de oynanan maçta Ankara Demirspor, müsabakada usulsüz seyirci alımı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 125 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Deplasman ekibi Bursaspor ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçeleriyle cezalandırıldı. Yeşil-beyazlı kulübe, saha olayları nedeniyle 275 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle ise 211 bin TL olmak üzere toplam 486 bin TL para cezası verildi.