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Kaynak: İHA

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında oynanan Bursaspor-Esenler Erokspor karşılaşmasında tribünlerde açılan pankart gündem oldu.

Üniversiteli Bursasporlular Derneği (Ünitimsah) tarafından hazırlanan pankartla, Srebrenitsa soykırımı nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Ratko Mladiç için koreografi hazırlayan Kızılyıldız taraftarlarına tepki gösterildi.

'SREBRENİTSA'YI UNUTMA'

Bursasporlu taraftarlar karşılaşmanın başında İngilizce olarak, "Srebrenitsa'yı unutma. Zalimler için yaşasın cehennem" ifadelerinin yer aldığı pankartı tribünde açtı.

Ünitimsah, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından da pankartla ilgili bir açıklama yayımladı.

Üniversiteli Bursasporlular Derneğinin açıklaması şu şekilde:

"Zalimler için yaşasın cehennem! Srebrenitsa’da soykırıma uğrayan 8 binden fazla Boşnak kardeşimizi unutmadık, unutturmayacağız. Aziz hatıraları daima yaşayacak. Dün olduğu gibi bugün de Boşnak kardeşlerimizin yanındayız. Biz kardeşiz"