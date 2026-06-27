Yeni sezonda Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Bursaspor, transferde önemli bir hamle yaptı.
Portekiz basınından Record'un haberine göre yeşil-beyazlı ekip, Alverca forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique'nin transferi için kulübüyle anlaşma sağladı.
2 MİLYON EURO BONSERVİS
Bursaspor'un 27 yaşındaki futbolcu için Alverca'ya 2 milyon euro bonservis ödeyeceği ve oyuncunun haklarının yüzde 70'ini satın alacağı belirtildi.
Lincoln Henrique'nin kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek kendisini 2+1 yıllığına Bursaspor'a bağlayacak sözleşmeye imza atmasının beklendiği aktarıldı.
TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜYOR
Daha önce Türkiye'de Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Brezilyalı futbolcu, yeniden Türk futboluna dönmeye hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezon Alverca formasıyla 32 resmi maçta görev yapan Lincoln Henrique, 2 gol atıp 6 asist yaparak takımına katkı sağladı.