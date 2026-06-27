Yeni sezonda Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Bursaspor, transferde önemli bir hamle yaptı.

Portekiz basınından Record'un haberine göre yeşil-beyazlı ekip, Alverca forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique'nin transferi için kulübüyle anlaşma sağladı.

2 MİLYON EURO BONSERVİS

Bursaspor'un 27 yaşındaki futbolcu için Alverca'ya 2 milyon euro bonservis ödeyeceği ve oyuncunun haklarının yüzde 70'ini satın alacağı belirtildi.

Lincoln Henrique'nin kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek kendisini 2+1 yıllığına Bursaspor'a bağlayacak sözleşmeye imza atmasının beklendiği aktarıldı.

Lincoln Henrique Türkiye'ye geri dönüyor: İşte yeni takımı - Resim : 1

TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜYOR

Daha önce Türkiye'de Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Brezilyalı futbolcu, yeniden Türk futboluna dönmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon Alverca formasıyla 32 resmi maçta görev yapan Lincoln Henrique, 2 gol atıp 6 asist yaparak takımına katkı sağladı.