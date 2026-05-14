1. Lig'e şampiyon olarak yükselen Bursaspor transfer çalışmalarına erken başladı.
BURSASPOR'UN YENİ TRANSFERİ LOUIS MAFOUTA ŞEHRE GELDİ
Sezonun bitmesinin ardından kısa süre içerisinde Burspor ilk transferini şehre getirdi.
Yeşil beyazlılar, Fransa'da Guingamp forması giyen 31 yaşındaki golcü oyuncu Louis Mafouta'yı renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Bursaspor'un kadrosuna kattığı Louis Mafouta bugün şehre geldi.
LIGUE 2'DE BU SEZON 34 MAÇTA 15 GOL, 3 ASİSTLE OYNADI
Mafouta'nın gelecek sezon 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Bursaspor'un kilit oyuncularından biri olması bekleniyor.
Mafouta Ligue 2'de sezonu 11. sırada bitiren Guingamp'ta çıktığı 34 maçta 15 gol, 3 asistlik performans sergileyen Louis Mafouta ligin gol krallığında ikinci sırada yer aldı.