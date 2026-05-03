TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükselen Bursaspor, yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefliyor.
Bursaspor, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusunu transfer etmek istiyor
TFF 1. Lig’e yükselen Bursaspor, transfer çalışmalarına hız verirken Melih Kabasakal’ın ardından Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusunu da gündemine aldı. İşte detaylar...İbrahim Doğanoğlu
Süper Lig’in eski şampiyonlarından olan yeşil-beyazlı ekip, Başkan Enes Çelik öncüllüğünde transfer çalışmalarına hız verdi.
KEREM MATIŞLI’YA AVRUPA’DAN İLGİ
Bursaspor’un genç oyuncusu Kerem Matışlı’nın Avrupa’dan birçok kulüp tarafından takip edildiği belirtilirken, takımın bazı oyuncularına da üst düzey liglerden teklifler geliyor.
MELİH KABASAKAL'IN ARDINDAN SALİH UÇAN DA GÜNDEMDE
Başkan Enes Çelik’in kadro planlamasıyla ilgili yaptığı açıklamaların ardından transfer çalışmalarına başlayan Bursaspor, Gaziantep FK forması giyen orta saha oyuncusu Melih Kabasakal ile de ilgileniyor.
Yeşil-beyazlı ekibin ayrıca Beşiktaş’tan Salih Uçan’ı da radarına aldığı iddia edildi.
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki oyuncuyla Bursaspor’un doğrudan temas kuracağı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ YOLA DEVAM ETMEYECEK
Beşiktaş’ın Salih Uçan ile yeni sözleşme planlamadığı ve Bursaspor'un oyuncuyu bedelsiz olarak transfer edilebileceği iddia ediliyor.
Kariyerinde Fenerbahçe, Roma, Sion, Empoli ve Alanyaspor gibi birçok takımda forma giyen Salih Uçan, 2021 yılında bedelsiz olarak Beşiktaş’a transfer oldu.
Bu süreçte 6 ay boyunca Başakşehir’de kiralık olarak görev yapan deneyimli orta saha oyuncusu, orta sahanın üç bölgesinde de oynayabilme özelliğiyle dikkat çekiyor.
SEZON KARNESİ
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 maça çıkan Salih Uçan, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlarken, toplam 684 dakika sahada kaldı.
A MİLLİ TAKIM FORMASI DA GİYDİ
Beşiktaş formasıyla toplamda 135 maça çıkan deneyimli orta saha oyuncusu, 3 kez A Milli Takım'ın formasını terletti.