Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor Basketbol, 2026-2027 sezonu öncesindeki transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Yeşil-beyazlı kulüp, yeni sezon kadro planlaması kapsamında biri eski oyuncusu olmak üzere toplam 5 basketbolcuyu renklerine bağladı.

BEŞ TRANSFER BİRDEN

Bursaspor Basketbol'un kadrosuna kattığı isimler; Buğra Çal, Loic Schwartz, Javon Freeman-Liberty, Brandon Taylor ve Ömer Can İlyasoğlu oldu.

Son iki sezondur Manisa Basket forması giyen 22 yaşındaki uzun forvet Buğra Çal, yeni sezonda yeşil-beyazlı formayı terletecek.

Fransa LNB Elite ekiplerinden Saint-Quentin'de son dört sezonunu geçiren Belçikalı şutör gard Loic Schwartz da Bursaspor'un yeni transferleri arasında yer aldı.

NBA TECRÜBESİYLE GELİYOR

Yeşil-beyazlıların dikkat çeken transferlerinden biri de kariyerinde NBA ekiplerinden Toronto Raptors formasını giyen 26 yaşındaki Amerikalı gard Javon Freeman-Liberty oldu.

Geçen sezona EuroLeague temsilcisi Virtus Bologna'da başlayan ve sezonu Yunanistan ekibi Panionios'ta tamamlayan Amerikalı oyun kurucu Brandon Taylor da Bursaspor'un kadrosuna katıldı.

ESKİ OYUNCU YENİDEN BURSA'DA

Bursaspor, 2020-2021 sezonunda da formasını giyen oyun kurucu Ömer Can İlyasoğlu'nu yeniden kadrosuna dahil etti.

Geçtiğimiz sezon Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde mücadele eden 25 yaşındaki basketbolcu, yeni sezonda ikinci kez yeşil-beyazlı formayla parkeye çıkacak.