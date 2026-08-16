Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor Basketbol, 2026-2027 sezonu öncesindeki transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Yeşil-beyazlı kulüp, yeni sezon kadro planlaması kapsamında biri eski oyuncusu olmak üzere toplam 5 basketbolcuyu renklerine bağladı.
BEŞ TRANSFER BİRDEN
Bursaspor Basketbol'un kadrosuna kattığı isimler; Buğra Çal, Loic Schwartz, Javon Freeman-Liberty, Brandon Taylor ve Ömer Can İlyasoğlu oldu.
Son iki sezondur Manisa Basket forması giyen 22 yaşındaki uzun forvet Buğra Çal, yeni sezonda yeşil-beyazlı formayı terletecek.
Fransa LNB Elite ekiplerinden Saint-Quentin'de son dört sezonunu geçiren Belçikalı şutör gard Loic Schwartz da Bursaspor'un yeni transferleri arasında yer aldı.
NBA TECRÜBESİYLE GELİYOR
Yeşil-beyazlıların dikkat çeken transferlerinden biri de kariyerinde NBA ekiplerinden Toronto Raptors formasını giyen 26 yaşındaki Amerikalı gard Javon Freeman-Liberty oldu.
Geçen sezona EuroLeague temsilcisi Virtus Bologna'da başlayan ve sezonu Yunanistan ekibi Panionios'ta tamamlayan Amerikalı oyun kurucu Brandon Taylor da Bursaspor'un kadrosuna katıldı.
ESKİ OYUNCU YENİDEN BURSA'DA
Bursaspor, 2020-2021 sezonunda da formasını giyen oyun kurucu Ömer Can İlyasoğlu'nu yeniden kadrosuna dahil etti.
Geçtiğimiz sezon Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde mücadele eden 25 yaşındaki basketbolcu, yeni sezonda ikinci kez yeşil-beyazlı formayla parkeye çıkacak.