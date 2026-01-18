TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan 1461 Trabzon FK-Bursaspor maçı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bursaspor'dan hakem tepkisi

Maçın ardından Bursaspor Başkanı Enes Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakeme ateş püskürdü. Çelik, 1461 Trabzon FK'yı galibiyetinden dolayı tebrik eden Çelik maçın hakemi Yusuf Ziya Gündüz'ü haklarını helal etmediklerini ifade etti.

Başkan Enes Çelik: 'Hakeme hakkımızı helal etmiyoruz'

Bursaspor Başkanı Enes Çelik'in hakem tepkisi şu şekilde:

"Öncelikle 1461 Trabzon’u, verdiği mücadeleden ve aldığı üç puandan dolayı tebrik ediyorum. Ancak net bir penaltımızı vermeyen, net bir kırmızı kartı göstermeyen, yediğimiz ikinci gol öncesi 79. dakikada hatalı korner kararıyla topu rakibe veren maçın hakemine hakkımızı helal etmiyorum.

Maç kadar Baran kardeşimizin kolunun kırılmasına da ayrıca üzüldüm. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda aramıza dönmesini temenni ediyorum."

Her şeye rağmen takımıma güveniyorum."