Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Bursaspor, Juergen Elitim’in ardından Azerbaycan Milli Takımı’nın sol beki Toral Bayramov ile anlaşma sağladı.

Bursaspor, son olarak Azerbaycan temsilcisi Qarabağ FK forması giyen Toral Bayramov ile her konuda anlaşmaya vardı.

25 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda yeşil beyazlı formayı giyeceği kulübün resmi sayfasından yapılan paylaşımla açıklandı.