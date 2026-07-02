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Transferde rüzgarı arkasına alan Bursaspor kadrosunu genç bir isimle güçlendirdi.

BURSASPOR HÜSEYİN MALDAR'I TRANSFER ETTİ

Yeşil Beyazlılar, son olarak Pendikspor'da kiralık olarak forma giyen Eyüpspor'un 19 yaşındaki genç oyuncusu Hüseyin Maldar'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

✍️ Ailemize Hoş Geldin Hüseyin Maldar 💚🤍 pic.twitter.com/OiGaBMhuKo — Bursaspor (@BursasporSk) July 2, 2026

1. LİG'DE DİKKAT ÇEKEN PERFORMANSA İMZA ATTI

Geçtiğimiz sezon 1. Lig'de 23 maçta forma giyen ve 3 gol, 2 asistle oynayan genç yetenek için Avrupa'dan bazı kulüplerin de dikkatini çekmeyi başarmıştı.

BURSASPOR TECRÜBELİ OYUNCULARIN YANINDA GENÇLERE DE YATIRIM YAPIYOR

Yeni sezonda Süper Lig'e geri dönmeyi hedefleyen Bursaspor, tecrübeli oyuncu transferlerinin yanında genç futbolculara da yatırım yaparak aynı zamanda geleceğini de güvence altına alıyor.