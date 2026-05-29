Bursa'da Akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini doluya bıraktı. Kısa sürede etkisini artıran dolu nedeniyle İnegöl-Domaniç karayolu ile çevresi beyaz örtüyle kaplandı.

Dolu yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, görüş mesafesinin düşmesi üzerine bazı araçların kontrollü şekilde seyrettiği görüldü. Bölgede bulunan vatandaşlar ise o anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.

Yaklaşık kısa süre etkili olan dolu yağışı, daha sonra etkisini kaybetti.